'Hiç acımadılar! Beni bitirdiler'

Bir kafede arkadaşlarıyla oturan Eda Ece, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatiline ara verip İstanbul’a döndüğünü söyleyen Ece, rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerinin 20 Ağustos’ta başlayacağını belirtti.

Seyircinin diziyi sevdiğini ifade eden güzel oyuncu, “Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar diziyi sevdi. Karakterim kötü ama kızı sevdiler. İzleyenlerin hoşuna gidiyor” dedi.

Buğrahan Tuncer ile birlikteliği hatırlatılan Eda Ece, “İlişkiniz ne zaman başladı?” sorusuna, “Çok olmadı. Her şeyi sizinle beraber yaşıyoruz” yanıtını verdi.

"KİLOLU ÇIKMIŞIM"

Ünlü oyuncu, Çeşme’de çekilen bikinili görüntülerinden yana dert yandı: Bir süre fotoğrafımı çekmişler. İnsan zayıf bir tanesini seçer. Beni bitirdiler! Dört tane bikini giydim üşüdüm. Birinde 'mayo giyeyim' dedim, onu çekmişler. Kilolu çıkmışım. Arkadaşlar bana hiç acımamış. ‘Kilo aldı, saldı’ diye haberler çıktı.

Son günlerde moda olan 'yaşlandırma' uygulaması hakkındaki düşünceleri sorulan Ece, “Bilgim yok, nasıl bir şey ki? Henüz yapmadım. Ne ölümden, ne yaşlanmaktan korkuyorum.