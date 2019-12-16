16.12.2019 - 07:50 |
‘Hiç Kalma’ yayında
‘Son Ses Online Müzik Yarışması’nda yaklaşık 6 bin 800 kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya’nın ilk single’ı ‘Hiç Kalma’, dijital platformlarda yayında...
‘Son Ses Online Müzik Yarışması’nda yaklaşık 6 bin 800 kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya’nın ilk single’ı ‘Hiç Kalma’, dijital platformlarda yayında... Şarkıcı, yarışma boyunca Simge, Buray ve Tarık Sezer’den koçluk alma fırsatı yakaladı. Parçanın
klibi, Ümraniye Film Platoları’nda İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekildi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.