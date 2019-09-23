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23.09.2019 - 07:50 |

‘Hiç teklif gelmiyor!’

Yeşilçam'ın usta isimlerinden 87 yaşındaki Bilge Zobu, önceki akşam Nişantaşı Akaretler'de görüntülendi.

‘Hiç teklif gelmiyor!’

Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Bilge Zobu, keyifliydi.

İlerleyen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan sanatçı, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel ama yaşamaya değer" cevabını verdi.

Bir muhabirin "Kaç yıldır ekranda  uzaksınız?" demesi üzerine Zobu, ”Yedi yıldır hiç bir projede yer almıyorum. Zaten hiç bir teklifte gelmiyor. Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da" dedi. Usta isme habercilerin, “Yeni oyunculardan beğendiniz birileri var mı?” şeklindeki soruya ise Zobu, ”İnanın ki hiç dizi, film izlemiyorum. Sadece ajans dinliyorum" yanıtını verdi. MESUT YILMAZ

‘Hiç teklif gelmiyor’

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