‘Hiç teklif gelmiyor!’

Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Bilge Zobu, keyifliydi.



İlerleyen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan sanatçı, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel ama yaşamaya değer" cevabını verdi.



Bir muhabirin "Kaç yıldır ekranda uzaksınız?" demesi üzerine Zobu, ”Yedi yıldır hiç bir projede yer almıyorum. Zaten hiç bir teklifte gelmiyor. Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da" dedi. Usta isme habercilerin, “Yeni oyunculardan beğendiniz birileri var mı?” şeklindeki soruya ise Zobu, ”İnanın ki hiç dizi, film izlemiyorum. Sadece ajans dinliyorum" yanıtını verdi. MESUT YILMAZ





