Hilal Altınbilek alışveriş turunda

Yalnız başına geldiği AVM’de kısa bir süre alışveriş yapan Hilal Altınbilek, daha sonra yakın arkadaşlarıyla Günaydın Steakhouse’da buluşup akşam yemeği yedi. Güzel oyuncu, yaklaşık üç saat sonra kendi aracıyla AVM'den ayrıldı.