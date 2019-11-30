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30.11.2019 - 13:02 |

Hilal Altınbilek alışveriş turunda

Oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Hilal Altınbilek alışveriş turunda

Yalnız başına geldiği AVM’de kısa bir süre alışveriş yapan Hilal Altınbilek, daha sonra yakın arkadaşlarıyla Günaydın Steakhouse’da buluşup akşam yemeği yedi. Güzel oyuncu, yaklaşık üç saat sonra kendi aracıyla AVM'den ayrıldı.

Hande Fırat'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama...CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programını hazırlayan ve sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hande Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hande Fırat, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
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Cadde Yazarları

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