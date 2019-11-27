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27.11.2019 - 09:00 | | MESUT YILMAZ

Hira'nın desteği Okan Kurt'a yaradı

'Spor birleştirir, spor kardeşliktir' mottosu ile başlayan BVS Cup Halısaha Futbol Turnuvası'nın dördüncü haftasında yarı final heyecanı yaşandı.

Hira'nın desteği Okan Kurt'a yaradı

Ünlüler ve futbolcuların kazanmak uğruna ter döktüğü turnuvada Okan Kurt ve takımı, yarı finalde de galip gelerek finale yükseldi. Okan Kurt ve arkadaşlarını desteklemeye Kurt'un eşi Demet Akalın ve küçük kızları Hira'da geldi.

Babası için elleriyle hazırladığı dövizi bir an olsun yanından ayırmayan ve her topla buluştuğunda babasını coşkulu bir şekilde destekleyen Hira, sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu.

Kızının verdiği destekle coştukça coşan Okan Kurt, hat-trick yaparak sahada yıldızlaştı.

Hiranın desteği Okan Kurta yaradı

 

27 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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