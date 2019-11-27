Hira'nın desteği Okan Kurt'a yaradı

Ünlüler ve futbolcuların kazanmak uğruna ter döktüğü turnuvada Okan Kurt ve takımı, yarı finalde de galip gelerek finale yükseldi. Okan Kurt ve arkadaşlarını desteklemeye Kurt'un eşi Demet Akalın ve küçük kızları Hira'da geldi.

Babası için elleriyle hazırladığı dövizi bir an olsun yanından ayırmayan ve her topla buluştuğunda babasını coşkulu bir şekilde destekleyen Hira, sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu.

Kızının verdiği destekle coştukça coşan Okan Kurt, hat-trick yaparak sahada yıldızlaştı.