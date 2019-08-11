11.08.2019 - 07:50
Hırvatistan pozu
Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti ile Elçin Sangu-Yunus Özdiken ikilisi bayram tatili için Hırvatisan’ı tercih etti.
Split şehrinde adım atmadık yer bırakmayan dörtlü, merdivenlerde çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşarak hayranlarından, “Tablo gibi bir kare” karşılığını aldı.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.