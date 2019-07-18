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18.07.2019 - 07:50

Hızlı adımlar

Ozan Doğulu, yaklaşık sekiz aydır birlikte olduğu şarkıcı sevgilisi Hera’yla, Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Hızlı adımlar
Hızlı adımlar
Hızlı adımlar
Hızlı adımlar
Hızlı adımlarHaberin Tüm Fotoğrafları

Çift, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, hızlı adımlarla yürümeye başladı. Aranjör, sorulara cevap vermeyip, “İyi günler” demekle yetindi.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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