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09.09.2019 - 08:45

Hülya Avşar 30 yılda 350 kişiyi iş sahibi yaptı

Hülya Avşar 30 yıldır yaptığı her film, dizi, program ve reklam anlaşmasına şöyle bir madde koyuyor...

Hülya Avşar 30 yılda 350 kişiyi iş sahibi yaptı

Hülya Avşar 2017’de, Bambi Yatak’ın reklam yüzü olmuş, 2 milyon TL almıştı. Marka, satışları yüzde 70 artıran Hülya Avşar ile ikinci kez masaya oturdu.

TOPLAMDA 8 MİLYON TL KAZANDI
2021’e kadar anlaştığı Hülya Avşar’a 6 milyon TL daha ödedi. Toplamda 8 milyon TL kazanan Avşar aynı zamanda işsiz gençlere de kapı açtı.

Hülya Avşar 30 yıldır yaptığı her film, dizi, program ve reklam anlaşmasına şöyle bir madde koyuyor:

“Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak.”

Firma ya da yapımcı, Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar’ın 1989’dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350’nin üzerine çıktı.

20 yılda tenis sporuna kazandırdığı genç 1000 oldu. Hülya Avşar her yıl 30 üniversite öğrencisine de burs veriyor. (Posta)

Elimi Bırakma 45.Bölüm fragmanı izleElimi Bırakma 45.Bölüm fragmanı
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