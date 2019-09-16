Filmle değişen hayat

İzmir’de evde otururken ‘Mandıra Filozu’nu izleyen Celalettin Dinçer (52) ile eşi Nurdan Dinçer (49), filmin etkisinde kalarak, Muğla’nın Cittaslow (Sakin Şehir) unvanlı ilçesi Köyceğiz’e yerleşti. Çift, filmdeki gibi akıllı telefon kullanmıyor, yerli tohumlardan yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tüketiyor.

Evlerini bir günde sattıklarını belirten Celalettin Dinçer, “Günlerimiz bahçede çalışarak, yörenin taşlarından sanat eseri ve resim yaparak geçiyor. Geç de olsa bir film sayesinde özlediğimiz hayata kavuştuk” dedi. Nurdan Dinçer ise, mide ve baş ağrısı şikayetlerinden köy ortamı sayesinde kurtulduğunu belirtti.

Huzuru köyde buldu

Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan iki üniversite mezunu 41 yaşındaki Tunç Demirkaya, aradığı huzuru metropol kentlerdeki çalışma hayatını bırakarak, döndüğü köyünde buldu. 44 keçi, yüzlerce tavuk, kaz ve bıldırcın besleyen Demirkaya’ya, çevre halkı ‘Mandıra Filozofu’ benzetmesi yapıyor.