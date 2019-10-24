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24.10.2019 - 12:18 |

İbrahim Büyükak: Beklediğimize değecek bir film geliyor

Yaklaşık 7 haftadır 'Bayi Toplantısı' filminin çekimleri için sette olan İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

İbrahim Büyükak: Beklediğimize değecek bir film geliyor

Sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve muhabirler ile ayaküstü sohbet eden İbrahim Büyükaki "İlk defa bu kadar uzun süren bir setim oldu, yedinci haftamızdayız. Bir aksilik çıkmazsa perşembe günü filmimiz bitmiş olacak. Beklediğimize değecek bir film geliyor, o kesin" dedi.

Eşi ile birkaç mağazaya uğrayıp eksiklerini alan ünlü komedyen, öğle saatlerinde AVM'den ayrıldı.

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