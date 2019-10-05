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HaberlerCaddeİbrahim Büyükak: Çok büyük bir film yapıyoruz
05.10.2019 - 12:54 |

İbrahim Büyükak: Çok büyük bir film yapıyoruz

Yaklaşık bir ay önce çekimleri başlayan 'Bayi Toplantısı' filminin heyecanını yaşayan komedyen İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Büyükak, akşam saatlerinde bir AVM'de objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda araçlarını valeye teslim ettikleri sırada görüntülenen ikili, muhabirlerin sorularını cevapladı.

İbrahim Büyükak: Çok büyük bir film yapıyoruz

'Bayi Toplantısı' filmi hakkında ünlü oyuncu, "Uzun bir çekim süreci yaşıyoruz, yaklaşık 2.5 hafta daha setimiz devam edecek ama çok büyük bir film yapıyoruz. Bu sefer iddialıyım ve güveniyorum. Çok güzel ve keyifli bir film geliyor" dedi.

Alışveriş merkezine de setten geldiğini söyleyen Büyükak, "Çok uzun süredir merakla beklediğimiz 'Joker' filmi bugün vizyona girdi. Onu izlemek için geldik" şeklinde konuştu.

Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da baş başa akşam yemeği yiyen çift, daha sonra sinemaya girerek keyifli bir akşam geçirdi.

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