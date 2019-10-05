İbrahim Büyükak: Çok büyük bir film yapıyoruz

'Bayi Toplantısı' filmi hakkında ünlü oyuncu, "Uzun bir çekim süreci yaşıyoruz, yaklaşık 2.5 hafta daha setimiz devam edecek ama çok büyük bir film yapıyoruz. Bu sefer iddialıyım ve güveniyorum. Çok güzel ve keyifli bir film geliyor" dedi.

Alışveriş merkezine de setten geldiğini söyleyen Büyükak, "Çok uzun süredir merakla beklediğimiz 'Joker' filmi bugün vizyona girdi. Onu izlemek için geldik" şeklinde konuştu.

Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da baş başa akşam yemeği yiyen çift, daha sonra sinemaya girerek keyifli bir akşam geçirdi.