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19.09.2019 - 08:37 |

İbrahim Büyükak eşini beklerken duvara çarptı!

Büşra Pekin’le yeni filmi için kamera karşısına geçen İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen’le Bebek’te görüntülendi.

İbrahim Büyükak eşini beklerken duvara çarptı!

Eşini alışveriş için aracından indiren Büyükak, aracını ters yöne döndürmeye çalıştığı sırada küçük çapta bir kaza yaşadı.

Lüks cipini duvara vuran Büyükak’ın aracının son durumunu incelediği sıradaki halleri objektiflere böyle yansıdı. Kaza sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükak, ”Eşimi bekliyorum, onu beklerken arabayı da sürttük" diye konuştu.

İbrahim Büyükak eşini beklerken duvara çarptı








 

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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