İbrahim Büyükak eşini beklerken duvara çarptı!

Eşini alışveriş için aracından indiren Büyükak, aracını ters yöne döndürmeye çalıştığı sırada küçük çapta bir kaza yaşadı.

Lüks cipini duvara vuran Büyükak’ın aracının son durumunu incelediği sıradaki halleri objektiflere böyle yansıdı. Kaza sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükak, ”Eşimi bekliyorum, onu beklerken arabayı da sürttük" diye konuştu.



















