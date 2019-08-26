İbrahim Büyükak fazla kilolarından kurtuldu

Tüm zamanını yeni filmi için harcadığını söyleyen İbrahim Büyükak, bu ayın sonunda yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlandığını söyledi.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Büyükak, "Evet biraz kilo verdim. Hem rolüm gereği bunu yapmam gerekiyordu, hem de fazla kilolardan kurtulmak sağlık için de iyi oldu" açıklamasında bulundu.