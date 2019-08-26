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26.08.2019 - 16:44

İbrahim Büyükak fazla kilolarından kurtuldu

Oyuncu kimliğinin yanı sıra yazdığı senaryolarla da bu alandaki başarısını kanıtlayan İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

İbrahim Büyükak fazla kilolarından kurtuldu

Tüm zamanını yeni filmi için harcadığını söyleyen İbrahim Büyükak, bu ayın sonunda yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlandığını söyledi.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Büyükak, "Evet biraz kilo verdim. Hem rolüm gereği bunu yapmam gerekiyordu, hem de fazla kilolardan kurtulmak sağlık için de iyi oldu" açıklamasında bulundu.

İbrahim Büyükak fazla kilolarından kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi klibiMilli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
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