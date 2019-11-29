29.11.2019 - 15:59 |
İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen'in keyfi yerinde
Şu sıralar yeni sinema filmi için yoğun bir mesai içerisinde olan İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışverişe gelen ikilinin keyifli ve mutlu halleri dikkat çekti.
Montaj aşamasında olan filmi için yoğun bir tempo içerisinde olduğunu söyleyen İbrahim Büyükak, bu yoğun tempodan arta kalan zamanlarını eşine ve dostlarına ayırdığını söyledi.
Büyükak, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi Nurdan Beşen olduğunu sözlerine ekledi.