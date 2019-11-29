İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen'in keyfi yerinde

Montaj aşamasında olan filmi için yoğun bir tempo içerisinde olduğunu söyleyen İbrahim Büyükak, bu yoğun tempodan arta kalan zamanlarını eşine ve dostlarına ayırdığını söyledi.

Büyükak, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi Nurdan Beşen olduğunu sözlerine ekledi.