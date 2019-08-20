İbrahim Büyükak paylaştı, Aslı Enver beğendi!

İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğenen ve yorum bırakan isimlerden biri de Aslı Enver oldu. Güzel oyuncu, beğenisini kalpli emojiyle gösterdi.



LİSE AŞKIYLA EVLENDİ

6 Mayıs 2018'de nikah masasına oturan çift, lise yıllarından bu yana aşk yaşıyor. İbrahim Büyükak katıldığı bir programda, ''Nurdan ile aynı lisedeydik orada tanıştık. 15 yıl flört ettikten sonra evlenme kararı aldık'' açıklamasını yapmıştı.





