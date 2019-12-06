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06.12.2019 - 08:31 | | UMUT ÜNVER

İbrahim Büyükak: Yılbaşında evdeyiz

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen’le beraber Akmerkez’deydi. Alışveriş turuna çıktılarını söyleyen çift, muhabirlerle sohbet etti.

İbrahim Büyükak: Yılbaşında evdeyiz

Yeni filminin montajını bitirmek için yeni yıla İstanbul’da gireceklerini söyleyen İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, "Evde arkadaşlarımızla, ailemizle geçiririz gibi duruyor’ dedi. Eser Yenerler’in oğlu Kuzey’i ziyaret ettiğini söyleyen Büyükak, ”Henüz sıkıştıramıyoruz, bir aylık olduğu için, canını yakarak sevmek istiyoruz ama biraz daha zaman var" şeklinde konuştu.  

Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un ocak ayında albüm çıkaracağını söyleyen oyuncu, ”Çalışmaları devam ediyor, beş tane daha şarkı yaptı. Geçmişte okumadığı şarkıları cover yapıyor. Ocak ayında albüm çıkaracağını söylemişti, öyle konuştuk" dedi.

Simge Sağın’ın filminde konuk oyuncu olarak kendisini oynadığını söyleyen Büyükak, ”Çok güzel bir performans sergiledi, Simge hanım. Filmin süprizlerinden bakalım" dedikten sonra alışveriş turuna devam etti. 

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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