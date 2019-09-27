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27.09.2019 - 11:38 |

İbrahim Büyükak'tan 'Bayi Toplantısı' açıklaması

'Bayi Toplantısı' filminin çekimlerine devam eden oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ile birlikte İstinyaPark'da objektiflere yansıdı.

İbrahim Büyükak'tan 'Bayi Toplantısı' açıklaması

Gün boyu eşi ile vakit geçiren İbrahim Büyükak, AVM'den ayrılırken görüntülendi. Markalar Sokağı'nda araçlarını beklerken muhabirlere poz veren ve ayaküstü sohbet eden komedyen, 'Bayi Toplantısı' filmi ile ilgili soruları cevapladı.

Filmin çekimlerini neredeyse yarıladıklarını belirten Büyükak, "Bugün izin günümüzdü, onun için eşimle birlikte vakit geçirdik. Yarın çekimler için Konya'ya gideceğiz. Bir süre orada çekim yapıp İstanbul'a geri döneceğiz" dedi.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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