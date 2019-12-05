05.12.2019 - 12:07 |
İbrahim Büyükak'tan kitap alışverişi
Şu sıralar 'Bayi Toplantısı' filmi için gün sayan oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile psikolog eşi Nurdan Büyükak, İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
21 Şubat'ta vizyona girecek 'Bayi Toplantısı' filmi için uzun süre sette mesai harcayan İbrahim Büyükak, filmin çekimlerinin bitmesi ile vaktini kendisine ve eşine ayırmaya başladı.
Günün erken saatlerinde İstinyePark'a gelen çift, kısa süre tur attıktan sonra D&R mağazasına giderek kendileri için kitaplar aldı.