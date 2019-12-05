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05.12.2019 - 12:07 |

İbrahim Büyükak'tan kitap alışverişi

Şu sıralar 'Bayi Toplantısı' filmi için gün sayan oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile psikolog eşi Nurdan Büyükak, İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

İbrahim Büyükak'tan kitap alışverişi

21 Şubat'ta vizyona girecek 'Bayi Toplantısı' filmi için uzun süre sette mesai harcayan İbrahim Büyükak, filmin çekimlerinin bitmesi ile vaktini kendisine ve eşine ayırmaya başladı.

Günün erken saatlerinde İstinyePark'a gelen çift, kısa süre tur attıktan sonra D&R mağazasına giderek kendileri için kitaplar aldı.

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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Cadde Yazarları

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