İbrahim Büyükak'tan kitap alışverişi

21 Şubat'ta vizyona girecek 'Bayi Toplantısı' filmi için uzun süre sette mesai harcayan İbrahim Büyükak, filmin çekimlerinin bitmesi ile vaktini kendisine ve eşine ayırmaya başladı.

Günün erken saatlerinde İstinyePark'a gelen çift, kısa süre tur attıktan sonra D&R mağazasına giderek kendileri için kitaplar aldı.