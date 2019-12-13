İbrahim Büyükak'tan tek kişilik gösteri

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de Macro Center ve Eataly’den mutfak alışverişi yapan İbrahim Büyükak, alışverişlerini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap verdi. Büyükak, “Yeni yılda bir aksilik olmazsa ocak ayı gibi filmim vizyona girmiş olacak. Bir başka iş de tek kişilik stand up gösterim. Önümüzdeki yıl Türkiye’nin her yerine gidip gösteri yapmayı düşünüyorum" dedi.