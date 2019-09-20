İbrahim Coşkun'a Porto Riko'dan teklif

'Erkenci Kuş' dizisinde; 'Can' ve 'Sanem’in, bir reklam kampanyasını alabilmek için firma sahiplerine Porto Riko’lu yönetmen 'Arthuro Capello' olarak tanıttığı İbrahim Coşkun, bu sıralar yurtdışından dizi ve sinema filmi teklifleri alıyor.

Coşkun, dizide İspanyolca bilmemesine rağmen rolü için bu dili öğrenmeye başlamıştı.