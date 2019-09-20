MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİbrahim Coşkun'a Porto Riko'dan teklif
20.09.2019 - 16:25 |

İbrahim Coşkun'a Porto Riko'dan teklif

'Erkenci Kuş' dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu İbrahim Coşkun'a, Porto Riko’dan dizi ve film teklifleri geliyor.

İbrahim Coşkun'a Porto Riko'dan teklif

'Erkenci Kuş' dizisinde; 'Can' ve 'Sanem’in, bir reklam kampanyasını alabilmek için firma sahiplerine Porto Riko’lu yönetmen 'Arthuro Capello' olarak tanıttığı İbrahim Coşkun, bu sıralar yurtdışından dizi ve sinema filmi teklifleri alıyor.

Coşkun, dizide İspanyolca bilmemesine rağmen rolü için bu dili öğrenmeye başlamıştı.

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Demet Akalın benim için çok özel'

'Demet Akalın benim için çok özel'

Esra Balıkçı alışveriş turunda

Esra Balıkçı alışveriş turunda

Zehra Çilingiroğlu arkadaşıyla buluştu

Zehra Çilingiroğlu arkadaşıyla buluştu

Lider Şahin'in 'Mesela' mutluluğu

Lider Şahin'in 'Mesela' mutluluğu

Sıradaki Haber