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11.11.2019 - 13:47 |

İbrahim Kendirci'nin 'Anormal' heyecanı

14 Kasım'da tiyatro sevenlerin karşısına 'Anormal' isimli oyunla çıkmaya hazırlanan İbrahim Kendirci ile usta oyuncu Ünal Silver, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi.

İbrahim Kendirci'nin 'Anormal' heyecanı

Son provaları gerçekleştirdiklerini ve oyun sonrası güzel havanın tadını çıkartmak için geldiklerini belirten İbrahim Kendirci, ''Ünal Silver gibi usta isimle aynı tiyatro oyununda olmak benim için gurur verici. Provayı bitirdik, hem alışveriş hem de yemek yiyeceğiz'' dedi.

Alışverişlerini yapmalarının ardından denize karşı yemek yiyen ikili, uzun süre sohbet etti.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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