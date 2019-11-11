İbrahim Kendirci'nin 'Anormal' heyecanı

Son provaları gerçekleştirdiklerini ve oyun sonrası güzel havanın tadını çıkartmak için geldiklerini belirten İbrahim Kendirci, ''Ünal Silver gibi usta isimle aynı tiyatro oyununda olmak benim için gurur verici. Provayı bitirdik, hem alışveriş hem de yemek yiyeceğiz'' dedi.

Alışverişlerini yapmalarının ardından denize karşı yemek yiyen ikili, uzun süre sohbet etti.