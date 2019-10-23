İbrahim Kutluay: Aşk yok arkadaşız

Bodrum’da aynı masada görüntülendikten sonra aralarında aşk dedikoduları çıkan İbrahim Kutluay ve Ayşe Özyılmazel, Etiler’deki bir mekanda baş başa kahvaltı yaparken objektiflere takıldı. Hayli keyifli oldukları görülen ikili, çıkan haberlere açıklık getirdi. Özyılmazel “Beni İbrahim’le yazıyorsunuz, kısmetimi kapatıyorsunuz” diyerek, eski basketbolcuyla şakalaştı.

Kutluay ise “Hanımefendi spordan çıkmış, ‘Kahvaltı ısmarlayayım’ dedim, buluştuk. Aramızda aşk yok, arkadaşız. Yakışıklı bir arkadaşım olsa, Ayşe’nin yuva kurmasına yardım ederim” sözleriyle, Yılmazel’e takıldı. Hayatında şu anda kimsenin olmadığını belirten Yılmazel “Bir sevgili istiyorum ama yazılan bu iddialar yüzünden olmuyor” açıklamasını yaptı.