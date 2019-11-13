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13.11.2019 - 16:28 |

İbrahim Kutluay'dan Edvina Sponza'ya ilanı aşk

Geçtiğimiz aylarda ayrılan İbrahim Kutluay veEdvina Sponza, son olarak sosyetik yogacının babasının cenazesinde bir araya gelmişti. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından barıştılar mı iddiaları gündeme gelirken, beklenen açıklama eski basketbolcudan geldi.

İbrahim Kutluay'dan Edvina Sponza'ya ilanı aşk

Şiddet iddiaları nedeniyle ayrılan ve davalık olan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı. Son olarak Sponza'nın babasının cenazesine giden eski basketbolcu, bugün Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak barıştıklarını doğruladı.

Kutluay canlı yayında, "Edvina zor dönemler geçiriyor. Yanında olmalıydım. Bu zor döneminde, kendisine destek olmaya çalıştım. Aramızda şu an herhangi bir problem yok. Daha önce bazı nedenlerden dolayı tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan. Şiddet kesinlikle yok...

Bu tarz haberleri kınıyorum. Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz" diyerek adeta Sponza'ya ilanı aşk etti. 

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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