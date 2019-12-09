İbrahim ve Mihre Çelikkol bebeklerine böyle kavuşmuş

2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim ve Mihre Çelikkol, geçtiğimiz günlerde oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

İbrahim Çelikkol, baba olacağını “Ali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Heyecan içinde bekliyoruz. Çok güzel bir duygu. Allah herkese bu güzel duyguyu yaşatsın” diyerek duyurmuştu.

Ali bebeğin dünyaya geldiği anları, çiftin doktoru sosyal medya hesabından paylaştı. Doktor Furkan Kayabaşoğlu, paylaşımının altına şunları yazdı:

"Evet, jön olabilirsin ama bu hikayede başrolü kapamadın sevgili İbrahim Çelikkol. Tam 44 saatlik bir emek… Hikayeyi önce biraz başa saralım. Doğuma yaklaşık bir ay kalmıştı ki, kasılmalar başlayınca “eyvah” dedik bebiş geliyor. Ama nerede? 9 ay doldu, 9 ay 10 gün oldu, 9 ay 20 gün oldu. Tık yok!

İbrahim dizi setinden film setine tavşan gibi koşturup duruyor. Mihre “ben doğuracağım da doğuracağım” diye tutturuyor. Ama Ali Paşa da tık yok. Günü geldi geçti, suyu bitti ve Furkan Ebe iyice köşeye sıkıştı. Mecburen yattık hastaneye ve kasılmaları başlatan ilaçlara başladık. Öncesinden de konuştuk 'Sabredeceğiz, kasılmaların başlaması biraz uzun sürebilir' diye… Neyse ki şanslıydık, daha birkaç saat geçmemişti düzenli kasılmalar başlamıştı.

Kasılmalar başlayınca ne beklersin. Doğum başlasın, bebiş gelsin. İlk gece bitti, sabah oldu. Kasılmalar aralıksız devam ama doğumda ilerleme sıfır… İlk gün bitti, kasılmalara devam ama ilerleme sıfır. İkinci gece bitti, ilerleme sıfır. Tam 44 saatte aralıksız kasılmalara rağmen alınan yol sıfır... 'Furkan otur, sana da sıfır'

Bunca saatte bu arada da annemizde üfleme püfleme, naz-niyaz, bunalma-bunaltma sıfır. Hep istekli, her daim pozitif... Hamileliğin 42 haftası dolmuş, kasılmaların başladığı 48 saat olmuş, bebeğin suyu tamamen bitmiş, yapacak bir şey yok. Sezaryene karar verdik.

Ali Bebek ile doğumhanede değil, ameliyathanede tanıştık. Çok keyifle, güle oynaya yattığımız hastanede, keyfimiz gerçekten hiç azalmadan, iki gün geçirdikten sonra, hayat boyu konuşacağımız harika anlar yaşayarak kavuştuk Ali’ye…

Minik Ali belli ki benim Ali gibi, anasına fena düşkün olacak. Doğum öncesinde kopamadığı anasından doğum sonrasında da hiç kopamadı. Kuzu gibi sokuldu annesinin koynuna. Şimdi yandın Sevgili İbrahim! Sette jön ama evde figüran yeni hayatına hoş geldin."