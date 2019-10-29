29.10.2019 - 17:32 |
İclal Aydın: Evli kalmayı beceremiyorum!
İzmir’e taşınan oyuncu ve yazar İclal Aydın, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘2. Sayfa’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
İclal Aydın, "Aile hikayeleri anlatan, aile dizileri çekmeyi seven, aile kavramına önem veren ve özleyen bir insan olarak evli kalmayı beceremiyor olmama o kadar üzülüyorum ki size anlatamam" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, program sunucularının "İddiamız şu ki; yine evlenecek" sözleri üzerine, "Yine mi, yok yok. Çok taze her şey zaten" karşılığını verdi.
İclal Aydın ve 'O Hayat Benim' dizisinde tanışıp Nisan 2015'te nikâh masasına oturduğu görüntü yönetmeni Efe Kubilay, 4 yıllık evliliklerini bitirmişti.
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İzmir’e taşınan oyuncu, yazar İclal Aydın yeni hayatını ‘2. Sayfa’ya anlattı.
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