'İçten söyledim'

Ivana Sert-Tarhan Telli çifti, Hilltown Alışveriş Merkezi İstanbul’da gerçekleşen Cirque du Soleil’in yeni şovu ‘Bazzar’a katıldı. Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ şarkısını seslendirdiği için eleştirilen modacı, “Kendime göre yorumladım. İçten ve severek söyledim. Onu sevdiğim ve saydığım için okumak istedim” dedi.



Motosiklet tasarımcısı sevgilisi, “Siz beğendiniz mi?” sorusuna, “Doğu kökenli bir ailenin çocuğu olduğum için ilk başta korkuyordum. Ama bazı tepkiler o kadar güzel geldi ki çok mutlu oldum. Ailem bile arayıp tebrik etti. Ivana çok cesaretliydi. Yapabileceğinin en iyisini yaptı” cevabını verdi.



