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08.11.2019 - 07:50 |

İddialı geliyor!

Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Duygu Sarışın, Tugay Mercan ve Mustafa Avkıran gibi isimlerin rol aldığı ‘Azize’, 19 Aralık Salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

İddialı geliyor!

Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Duygu Sarışın, Tugay Mercan ve Mustafa Avkıran gibi isimlerin rol aldığı ‘Azize’, 19 Aralık Salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin iddialı oyuncuları, fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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