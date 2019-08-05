İdil Biret: Muğla'da kaliteli bir izleyici var!

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, Muğla Büyükşehir ve Marmaris belediyesi ortaklığında bugün, 7 ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek ‘Muğla İdil Biret Müzik Festivali’nde sahne alacak. 5-7 Ağustos’ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 8 Ağustos’ta ise Menteşe Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak sanatçı, merak edilenleri yanıtladı.

Muğla’ya üçüncü gelişiniz. İzleyicisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bodrum ve Marmaris’e konser için pek çok kez geldim. Muğla’da fevkalade kaliteli dinleyici kitlesi var. Bu nedenle buradaki konserim beni çok mutlu ediyor.

Geçtiğimiz yıl Stratonikeia Antik Kenti’nde konser verdiniz, nasıl bir duygu?

Muhteşem bir duygu. Zaman içinde geri gidip, o devirde bu büyük tiyatroları dolduran seyircileri görüyor, orada verilen temsilleri adeta tekrar yaşıyorsunuz.

2017 Temmuz’unda ilk prova için geldiğimde hayretler içinde kaldım. 8 binden fazla dinleyici gelmişti, muhteşemdi.

Bu yılki konserler 1. Idil Biret Müzik Festivali olarak yapılacak. Ne söylemek istersiniz?

Düşünenlere teşekkür ederim. Bu genç festivali hep beraber büyüterek, Türkiye’nin önemli festivalleri arasına girmesini sağlamak umudumuz olmalı.

2020, Beethoven’ın 250’nci doğum yılı... Önümüzdeki yıl Muğla’da yapılacak ikinci festivalin ona adanmasını önereceğim.

Piyano çalmayı öğrenmek isteyenlere öneriniz ne olacak?

Yaşlarına bakmadan, imkanlarına göre, hemen bir akustik veya elektronik piyano almalarını (ikinci el daha da uygun) ve yakınlarındaki piyano eğitmenleriyle temas etmelerini öneririm.



Osman Gürün: Tüm halkımız davet ediyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, “İdil Biret ile Muğla’da düzenlediğimiz üçüncü etkinliğimiz. Böyle bir ismi ağırlamak bizim için büyük onur. Konserlere tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.





