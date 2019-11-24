İdil Biret'e doğum günü sürprizi

'Uluslararası Antalya Piyano Festivali' birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam etkinlik kapsamında müzikseverlerle buluşan İdil Biret’in konserine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan Biret, dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Sahne öncesi doğum günü nedeniyle usta piyaniste pastayla sürpriz yapan ekip, sahnede de Biret’in doğum gününü kutlamayı unutmadı.

Festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer teşekkür plaketi vermek üzere sahneye çıktığında ‘İdil Hanım’a bir de sürprizimiz var. Kendisinin doğum gününü kutlamak istiyoruz. Bizim için bu özel ana tanık olmak büyük mutluluk’ dedi. Orkestranın doğum günü şarkısı eşliğinde kesilen pastaya misafirler alkışlarıyla eşlik ettiler.





