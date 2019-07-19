19.07.2019 - 10:10
İdo ‘grip oldum’ yazdı, İbrahim Tatlıses’ten yanıt gecikmedi
İdo Tatlıses, sosyal medya paylaşımında hasta olduğunu duyurdu. Babası İbrahim Tatlıses, "Grip aşısı yaptıracaksın oğlum" dedi.
İdo Tatlıses, Instagram hesabından grip olduğunu duyurduğu bir paylaşım yaptı: Yaz günü grip olunur mu ? Olunur. Ama artık sahne aksatılmaz! Daha kaç ilaç kullanmam lazım hasta olmamak için?
İbrahim Tatlıses, oğlunun bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "Grip aşısı yaptıracaksın oğlum. Ben her Eylül'ün 15’inde bütün ekibe yaptırırdım Evlat hiç birimiz hasta olmuyorduk hatta ben birazda abarttım bürün şirkete yaptırıyordum grip aşısını" yorumunu yazdı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.