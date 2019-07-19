İdo ‘grip oldum’ yazdı, İbrahim Tatlıses’ten yanıt gecikmedi

İdo Tatlıses, Instagram hesabından grip olduğunu duyurduğu bir paylaşım yaptı: Yaz günü grip olunur mu ? Olunur. Ama artık sahne aksatılmaz! Daha kaç ilaç kullanmam lazım hasta olmamak için?

İbrahim Tatlıses, oğlunun bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "Grip aşısı yaptıracaksın oğlum. Ben her Eylül'ün 15’inde bütün ekibe yaptırırdım Evlat hiç birimiz hasta olmuyorduk hatta ben birazda abarttım bürün şirkete yaptırıyordum grip aşısını" yorumunu yazdı.