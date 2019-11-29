İki ameliyat olan Füsun Erbulak'ın sağlık durumu

Annesi Füsun Erbulak ve babası Altan Erbulak’la 70’li yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaşan Ayşe Erbulak, "Füsun Erbulak’ın iki büyük ameliyatı atlatmasının şerefine gelsin. 8 hafta evvel by-pass, geçen hafta 7.5 saat süren kalça protez ameliyatından şahane bir şekilde ayağa kalktı. Bu bir savaştan galip çıkma öyküsüdür" mesajını yazdı.