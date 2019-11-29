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29.11.2019 - 09:42 |

İki ameliyat olan Füsun Erbulak'ın sağlık durumu

Tiyatro sanatçısı Füsun Erbulak (76), by-pass ve kalça protez ameliyatı oldu. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun kızı Ayşe Erbulak, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

İki ameliyat olan Füsun Erbulak'ın sağlık durumu

Annesi Füsun Erbulak ve babası Altan Erbulak’la 70’li yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaşan Ayşe Erbulak, "Füsun Erbulak’ın iki büyük ameliyatı atlatmasının şerefine gelsin. 8 hafta evvel by-pass, geçen hafta 7.5 saat süren kalça protez ameliyatından şahane bir şekilde ayağa kalktı. Bu bir savaştan galip çıkma öyküsüdür" mesajını yazdı.

İki ameliyat olan Füsun Erbulakın sağlık durumu

29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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