Nişantaşı'nda bir etkinlikte objektiflere yansıyan Burcu Esmersoy, bir dönem yaptığı spikerliği çok özlediğini, yakında yeni bir spor programı sunmaya başlayacağını söyledi: Spora dönüyorum, konuk ağırlayacağım, futbol ağırlıklı bir spor programı yapacağım.

Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yakınlaştığı iddialarına, "İki bekar insan istediğini yapabilir. Birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum ama onların hayatına karışamayız. Ben Berrak'ı seviyorum ve tanıyorum ama beraber olmaları onlarla ilgili fikrimi olumsuz anlamda değiştirecek bir durum değil. Niye aramızda sorun olsun ki bu durum? İkisi de bekar insan" dedi.