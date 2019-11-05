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05.11.2019 - 13:01 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

'İki bekar insan istediğini yapabilir'

Sunucu Burcu Esmersoy, 15 ay evli kalıp boşandığı eski eşi Berk Suyabatmaz'ın, oyuncu Berrak Tüzünataç'la yakınlaştığı iddialarıyla ilgili konuştu.

'İki bekar insan istediğini yapabilir'

Nişantaşı'nda bir etkinlikte objektiflere yansıyan Burcu Esmersoy, bir dönem yaptığı spikerliği çok özlediğini, yakında yeni bir spor programı sunmaya başlayacağını söyledi: Spora dönüyorum, konuk ağırlayacağım, futbol ağırlıklı bir spor programı yapacağım.

Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yakınlaştığı iddialarına, "İki bekar insan istediğini yapabilir. Birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum ama onların hayatına karışamayız. Ben Berrak'ı seviyorum ve tanıyorum ama beraber olmaları onlarla ilgili fikrimi olumsuz anlamda değiştirecek bir durum değil. Niye aramızda sorun olsun ki bu durum? İkisi de bekar insan" dedi. 

    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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