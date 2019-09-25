25.09.2019 - 07:50 |
‘İki Gözüm’ çekiliyor
Yapımcılığını 7. Sanat Sinema’nın yaptığı, yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop’un üstlendiği ‘İki Gözüm’ adlı sinema filminin çekimleri başladı.
Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerin beyazperdede anlatılacağı yapımda, Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve halk müziği sanatçısı Ekin (Akkaş) rol alıyor. Filmde, Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!