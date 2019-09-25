MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘İki Gözüm’ çekiliyor
25.09.2019 - 07:50 |

‘İki Gözüm’ çekiliyor

Yapımcılığını 7. Sanat Sinema’nın yaptığı, yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop’un üstlendiği ‘İki Gözüm’ adlı sinema filminin çekimleri başladı.

‘İki Gözüm’ çekiliyor

Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerin beyazperdede anlatılacağı yapımda, Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve halk müziği sanatçısı Ekin (Akkaş) rol alıyor. Filmde, Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor.

 

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘İki Gözüm’ çekiliyor

‘İki Gözüm’ çekiliyor

20’nci yıla görkemli davet

20’nci yıla görkemli davet

Duaları kabul oldu

Duaları kabul oldu

Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi

Sıradaki Haber