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19.09.2019 - 09:59 |

İki yıllık evlilik 15 dakikada bitti!

2017 yılında Londra'da evlenen Sezai Taşkent ile Viviana Czapracka, önceki gün 15 dakika süren tek celsede boşandı.

İki yıllık evlilik 15 dakikada bitti!

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"STFA'nın veliahdı Sezai Taşkent ile kendisini 50 yaşında baba yapan Polonyalı eşi Viviana Hanım'ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım hafta başında. Daha yazımın mürekkebi kurumadan Londra'dan tatsız haber geldi! 2017 yazında Londra'da evlenen ve İstanbul'da dostlarına minik bir davet veren çift, önceki gün 15 dakika süren tek celsede boşandı. Nikah öncesi evlilik sözleşmesi imzaladıkları için çekişmesiz boşanmayı başaran çiftin kızları Lila'nın velayeti ise anneye verilmiş. 2004'te oğlu Kaan'ın annesi Mine Kalpakçıoğlu'ndan boşanan Sezai Bey, ikinci kez dullar kervanına katılmış oldu."

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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