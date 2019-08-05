İkinci bahar

İtalya’nın Capri Adası açıklarında demirlenen bir yatta gerçekleşen ikinci düğüne, çiftin aile ve arkadaşlarından oluşan bir grubun eşlik ettiği belirtildi. Klum ve Kaulitz’in yattaki nikâh törenini, Tom’un kardeşi Bill Kaulitz’in yönettiği kaydedildi. “Christina O” adındaki teknenin, dünyanın en lüks yatlarından biri olduğu ve organizasyona hayli para ödendiği ifade ediliyor. Çift, geçen şubat ayında Beverly Hills’deki belediye binasında gizlice nikâh kıymıştı.