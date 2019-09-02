02.09.2019 - 07:50
İkinci el festivali devam ediyor
Eski Garaj Organizasyon tarafından İstanbul’da en son 13’üncüsü düzenlenen İkinci El Festivali’ne ilgi devam ediyor.
Organizasyon, Symbol İkinci El Festivali adı altında 5-8 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleşecek. Podyumpark İkinci El ve Tasarım Ürünler Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde Bursa’da meraklılarıyla buluşacak. Kilyos İkinci El Festivali ise 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant’ta düzenlenecek.