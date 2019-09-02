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HaberlerCaddeİkinci el festivali devam ediyor
02.09.2019 - 07:50

İkinci el festivali devam ediyor

Eski Garaj Organizasyon tarafından İstanbul’da en son 13’üncüsü düzenlenen İkinci El Festivali’ne ilgi devam ediyor.

İkinci el festivali devam ediyor

Organizasyon, Symbol İkinci El Festivali adı altında 5-8 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleşecek. Podyumpark İkinci El ve Tasarım Ürünler Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde Bursa’da meraklılarıyla buluşacak. Kilyos İkinci El Festivali ise 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant’ta düzenlenecek.

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