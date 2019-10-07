İkinci gün yarışları tamamlandı

Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören anısına bu yıl ikincisi düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Turnuvası, önceki gün Kemer Country Club’da gerçekleşen yarışlarla devam etti. 787 katılımcının hünerlerini sergilediği turnuvada, heyecan gün boyu sürdü. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve arkadaşları da, turnuvanın ikinci gününde golf sahasına çıktı.