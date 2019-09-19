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19.09.2019 - 07:50 |

İkinci kez Londra’da

Melis Kaptanoğlu imzasını taşıyan çocuk giyim markası Melis Kaptanoğlu Kids’in benzersiz tasarımları, ikinci kez Londra Çocuk Moda Haftası’nda podyumda yer aldı.

İkinci kez Londra’da

Melis Kaptanoğlu imzasını taşıyan çocuk giyim markası Melis Kaptanoğlu Kids’in benzersiz tasarımları, ikinci kez Londra Çocuk Moda Haftası’nda podyumda yer aldı. Organizasyonda bulunan ilk ve tek Türk markası Melis Kaptanoğlu Kids’in son koleksiyonu ‘Modern Regina’, dünyanın dört bir yanından gelen otoritelerden tam not aldı.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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