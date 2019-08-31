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31.08.2019 - 07:50

İkinci şans da işe yaramadı

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarından bahseden ve evliliklerine ikinci bir şans veren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, ayrıldı. İkilinin, önümüzdeki günlerde boşanacakları öğrenildi

İkinci şans da işe yaramadı

Yılbaşı akşamı Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da evlenen Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, yine ayrıldı. Geçtiğimiz nisan ayında boşanma dilekçelerini mahkemeye vermelerine rağmen geri çeken ikilinin, bu defa kararlı oldukları öğrenildi. Şarkıcının, başka bir eve yerleştiği iddia edildi.

Instagram’dan birbirini takipten çıkan ikili, birlikte oldukları fotoğrafları da sildi. Önümüzdeki günlerde boşanma davası açacakları konuşulan şarkıcı ve oyuncu, aileleri dışında kimseye bilgi vermeyerek, evlerine kapandı. Öte yandan çiftin fanları ayrılmamaları için mesajlar gönderdi.

 

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