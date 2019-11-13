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13.11.2019 - 07:50 |

'İkinci şans değil kaza'

Nejat İşler, ekşisözlük sitesinde kullanıcılardan gelen soruları yanıtladı.

'İkinci şans değil kaza'

Beş yıl önce septik şok hastalığı yüzünden ölümden dönen oyuncu, “İkinci şansınızı iyi kullanıyor musunuz?” sorusuna, “Buna öyle bakmıyorum, yolda kaza geçirdim o kadar” yanıtını verdi. Parmakları kesilen oyuncu bununla ilgili ise, “Tavlada zar alamıyorum ve pulları değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum” açıklamasını yaptı. Dizi yapmak istemediğini belirten İşler, “Dijital platformlarda, film gibi çekilmiş işlerde olabilirim” dedi.

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