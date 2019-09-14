14.09.2019 - 07:50 |
İkisi bir arada
Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE orkestrası Antalya Sueno’da 2 bin kişiye konser verdi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Gerçeker’in piyanosuyla eşlik ettiği Pınar Süer, Bahadır Tatlıöz’le ‘Sancı’ parçasının tanıtımını da yaptı. Grup dört saat boyunca dinleyenleri coşturdu.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!