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31.12.2019 - 07:50 |

İkiz kutlama

Tarabya İngiliz Okulları’nın sahibi Mehmet Gültekin ve eşi Emel Hanım, altı yaşına giren ikizleri Esma Mira ile Efe Mirza için doğum günü partisi düzenledi.

İkiz kutlama

Tarabya İngiliz Okulları’nın sahibi Mehmet Gültekin ve eşi Emel Hanım, altı yaşına giren ikizleri Esma Mira ile Efe Mirza için doğum günü partisi düzenledi. The Grand Tarabya Oteli’nde, ‘Lol Bebek’ ve ‘Aslan Kral’ temalı kutlamaya, çiftin aileleri, dostları ve miniklerin okul arkadaşları katıldı. Etkinlikte, animatörler ve sihirbazlar, çocukların eğlenceli bir gün geçirmesini sağladı.

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