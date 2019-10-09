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09.10.2019 - 07:50 |

İkizler, yedi yaşında

Candan-Ali Ramazanoğlu, çocukları Ali ve Alisa’nın doğum gününü kutladı.

İkizler, yedi yaşında

Candan-Ali Ramazanoğlu, çocukları Ali ve Alisa’nın doğum gününü kutladı. Trump AVM, KidzMondo’daki eğlenceye, çiftin yakın arkadaşları da katıldı. Babaanne Sema Ramazanoğlu’nun da torunlarını yalnız bırakmadığı organizasyonda, mutluluğu gözlerinden okunan Candan Ramazanoğlu, “Zaman su misali... Bugün yedi yaş pastalarını kestiler. Umarım, sağlıkla, huzurla ve başarıyla nice mutlu yılları olur” diyerek, duygularını ifade etti.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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