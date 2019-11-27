‘İKONİK BİR ŞOV’

10-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da sekiz performans verecek Fame Müzikali’nin başrollerinden Keith Jack, merak edilenleri anlattı. Jorgie Porter ile başrolü paylaşan ve Nick Piazza karakterine hayat veren Jack, “Bu, daha önce oynadığım diğer rollerden tamamen farklı... Nick, bir aktör. Televizyon reklamlarıyla ünleniyor ve daha sonra gençlere hitap eden işler peşine düşüyor. Ama ekrandaki ‘o çocuk’ yerine, gerçek bir aktör olmak istiyor. Serena’ya aşık oluyor ve hikaye böyle devam ediyor” dedi.

22 kişilik oyuncu, 11 kişilik teknik ekip ve dört kişilik müzisyen kadrosuyla müzikalin her karaktere ayrı bir hikaye yarattığını belirten oyuncu, “İkonik bir şov ve bence en güzel yanı da tüm dünyadan insanların bizi izlemeye gelmesi... Seyircilerden o takdiri görmek inanılmaz” şeklinde konuştu.