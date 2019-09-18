İkonik, rock ve şık!

Doutzen Kroues, Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris’in yüzü oldu. Lagerfeld’in ikonik bakış açısını, ‘Rock Chic’ konseptiyle ortaya çıkaran koleksiyonu, modacı ölmeden önce kendisi tarafından tasarlanmıştı. Paris Moda Haftası’nda tanıtılacak ürünlerle ilgili, L’Oréal Paris Global Marka Başkanı Delphine Viguier, “Karl, modayı herkes tarafından ulaşılabilir hale getirdi. Markamız ise güzellik kavramının kadınların kendi kurallarına ve arzularına göre şekillendirilmesini amaç edindi. Bu iki yaratıcı vizyonun birlikteliğinden doğan koleksiyonu paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.