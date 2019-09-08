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08.09.2019 - 07:50

İkonlar partisi

Moda, sinema ve müzik dünyasının ünlü isimleri önceki akşam New York’ta bir araya geldi

İkonlar partisi

New York Moda Haftası, tüm hızıyla devam ediyor. Harper’s Bazaar dergisi önceki akşam en çok ses getiren etkinliklerinden İkonlar Partisi’ni düzenledi.

ABD’de moda, sinema ve müzik dünyasının ünlü isimleri Plaza Otel’de bir araya geldi. Yıldız yağmuruna sahne olan organizasyondan, objektiflere ilginç ve renkli görüntüler takıldı.

İkonlar partisi

Adriana Lima, David Komaimzalı elbisesiyle.

Irina Shayk, Adraiana Lima, Emily Ratajkowski, Winnie Harlow, Doutzen Kroes, ve Emily DiDonato gibi isimler, partiye katıldı. Gecenin konukları arasındaki Victoria’s Secret modelleri, güzellikleriyle göz kamaştırdı.


İkonlar partisi


Winnie Harlow, Zac Posen tasarımı tercih etti.

İkonlar partisi

Candice Swanapeol, Philosophy  di Lorenzo Serafini marka kıyafetiyle. 

İkonlar partisi


Alessandra Ambrosio, Julien Macdonald kıyafetiyle.

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