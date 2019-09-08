New York Moda Haftası, tüm hızıyla devam ediyor. Harper’s Bazaar dergisi önceki akşam en çok ses getiren etkinliklerinden İkonlar Partisi’ni düzenledi.



ABD’de moda, sinema ve müzik dünyasının ünlü isimleri Plaza Otel’de bir araya geldi. Yıldız yağmuruna sahne olan organizasyondan, objektiflere ilginç ve renkli görüntüler takıldı.





Adriana Lima, David Komaimzalı elbisesiyle.



Irina Shayk, Adraiana Lima, Emily Ratajkowski, Winnie Harlow, Doutzen Kroes, ve Emily DiDonato gibi isimler, partiye katıldı. Gecenin konukları arasındaki Victoria’s Secret modelleri, güzellikleriyle göz kamaştırdı.









Winnie Harlow, Zac Posen tasarımı tercih etti.







Candice Swanapeol, Philosophy di Lorenzo Serafini marka kıyafetiyle.







Alessandra Ambrosio, Julien Macdonald kıyafetiyle.