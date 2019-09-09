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09.09.2019 - 16:19

İlayda Alişan, 'Şampiyon'da

Bu sene Altın Kelebek ödüllerinde 'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde yer alan İlayda Alişan, başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği, TRT 1'in yeni dizisi 'Şampiyon'un oyuncu kadrosunda yer alıyor.

İlayda Alişan, 'Şampiyon'da

İlayda Alişan, 'Şampiyon' dizisinde; Yaman Günaltay’ın (Erdal Özyağcılar) kızı, Zafer’in (Erkan Avcı) kardeşi, zeki ve sevimli bir genç kız olan 'Neslihan' karakterini canlandıracak. Neslihan, çocuk yaşta babasının öğrencisi olarak hayatlarına giren 'Fırat’a (Tolgahan Sayışman) gizli bir aşk besliyor.

'Şampiyon', ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.

MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
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