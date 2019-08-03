MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİlgi çeken koleksiyon
03.08.2019 - 07:50

İlgi çeken koleksiyon

70’li yılların özgür ruhlu ve renkli dünyasından ilham alan ‘Knitss Sonbahar/Kış 2019 California Dreaming‘ koleksiyonu, önceki gün House of Fuzuli’de düzenlenen davetle, modaseverlerin beğenisine sunuldu.

İlgi çeken koleksiyon

Renkli kumaşların, retro geometrik desenlerle birleştiği tasarımlar, konukların ilgisini çekti. Tanıtıma, Serel Yereli, İlkem Öztürk, Ümit Karalar, Oylum Talu, Tuğçe Postoğlu, Ayşegül Uluç, Filiz Bulutçu ve Vildan Mumcu Özol katıldı. Misafirlerin koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulduğu organizasyon, DJ Space Girls’ün (Valerie Dayan-Başak Ataözden) müzikleriyle renklendi.


2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bahçeden mağazaya doğal lezzet

Bahçeden mağazaya doğal lezzet

İlgi çeken koleksiyon

İlgi çeken koleksiyon

Bir ödül daha

Bir ödül daha

Can dostlarda kırmızı halıda

Can dostlarda kırmızı halıda

Sıradaki Haber