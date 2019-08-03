03.08.2019 - 07:50
İlgi çeken koleksiyon
70’li yılların özgür ruhlu ve renkli dünyasından ilham alan ‘Knitss Sonbahar/Kış 2019 California Dreaming‘ koleksiyonu, önceki gün House of Fuzuli’de düzenlenen davetle, modaseverlerin beğenisine sunuldu.
Renkli kumaşların, retro geometrik desenlerle birleştiği tasarımlar, konukların ilgisini çekti. Tanıtıma, Serel Yereli, İlkem Öztürk, Ümit Karalar, Oylum Talu, Tuğçe Postoğlu, Ayşegül Uluç, Filiz Bulutçu ve Vildan Mumcu Özol katıldı. Misafirlerin koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulduğu organizasyon, DJ Space Girls’ün (Valerie Dayan-Başak Ataözden) müzikleriyle renklendi.