16.09.2019 - 07:50 |
İlgi çeken sohbet
Alavya Otel’in, Ege Çağdaş Yaşam Vakfı yararına organize ettiği, teknoloji danışmanı Ecehan Ersöz’ün ‘Yapay Zeka ile Moda ve Güzellikte Neler Değişecek?’ konulu sohbeti, ilgi gördü.
Alavya Otel’in, Ege Çağdaş Yaşam Vakfı yararına organize ettiği, teknoloji danışmanı Ecehan Ersöz’ün ‘Yapay Zeka ile Moda ve Güzellikte Neler Değişecek?’ konulu sohbeti, ilgi gördü. Rana-Erol Tabanca’nın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte konuklar, yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik gibi konularda güncel gelişmelerle ilgili bilgi sahibi oldu.