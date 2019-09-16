İlgi çeken sohbet

Alavya Otel’in, Ege Çağdaş Yaşam Vakfı yararına organize ettiği, teknoloji danışmanı Ecehan Ersöz’ün ‘Yapay Zeka ile Moda ve Güzellikte Neler Değişecek?’ konulu sohbeti, ilgi gördü. Rana-Erol Tabanca’nın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte konuklar, yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik gibi konularda güncel gelişmelerle ilgili bilgi sahibi oldu.