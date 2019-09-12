İlgi gören sergi

Pilevneli Dolapdere’de, Tobias Rehberger’in son dönem işlerinden ve daha önce sergilenmiş beş heykelinden oluşan yeni sergisi, sanatseverlerden ilgi gördü. Murat Pilevneli ve Rehberger’in ev sahipliğindeki ‘Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur’un açılışına, Aslı Pamir, Ece Sükan ve Dilek Hanif katıldı.