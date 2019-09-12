12.09.2019 - 07:50
İlgi gören sergi
Pilevneli Dolapdere’de, Tobias Rehberger’in son dönem işlerinden ve daha önce sergilenmiş beş heykelinden oluşan yeni sergisi, sanatseverlerden ilgi gördü.
Pilevneli Dolapdere’de, Tobias Rehberger’in son dönem işlerinden ve daha önce sergilenmiş beş heykelinden oluşan yeni sergisi, sanatseverlerden ilgi gördü. Murat Pilevneli ve Rehberger’in ev sahipliğindeki ‘Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur’un açılışına, Aslı Pamir, Ece Sükan ve Dilek Hanif katıldı.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.